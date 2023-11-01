شاهد مئات الأجانب والجرحى يغادرون غزة إلى مصر.. وهذه التفاصيل

أفادت وسائل إعلام مصرية ومصدر على الحدود المصرية لرويترز أن المجموعة الأولى من المصابين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، وعددهم أكثر من 80 جريحا، دخلت مصر اليوم الأربعاء عبر سيارات الإسعاف من خلال معبر رفح.

بالتزامن، يواصل العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية الخروج من جنوب القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

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وأظهرت لقطات مصورة من المكان توجه العشرات إلى الجانب المصري، فضلا عن خروج عدد من سيارات الإسعاف أيضا.

أتى ذلك، بعدما كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

جنسيات البلدان

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. إلا أن الهيئة لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية المعنية.

لكنها دعت كل من ورد اسمه في القوائم إلى التواجد في الصالة الخارجية للمعبر في الساعة الـ07:00 (08:00 بتوقيت موسكو) لتسهيل سفرهم.

اتفاق إقليمي

في المقابل، لم يصدر أي موقف رسمي علني من السلطات المصرية حول مسألة خروج الأجانب، علماً أن القاهرة كانت أعلنت سابقا موافقتها على الإجلاء.

غير أن مصدراً مطلعاً أوضح أن هذا الاتفاق الإقليمي تم بوساطة قطر وسيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المدنيين المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.

كما أكد أن هذا الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الأسرى أو الهدنة الإنسانية.

من معبر رفح

كذلك أوضح مصدر أمني مصري لوكالة أنباء العالم العربي أنه "من المحتمل أن يُسمح بمرور 520 أجنبيا إلى مصر، ومن الممكن أن يسمح بمرورهم على مرحلتين اليوم وغدا".

ممر آمن للأجانب

أتى هذا التطور، بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس أن الإدارة الأميركية أحرزت "تقدما حقيقيا" في الساعات القليلة الماضية في المفاوضات لتأمين ممر آمن للأميركيين وغيرهم من الأجانب الراغبين في مغادرة غزة. وذكرت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة.

ومنذ اندلاع شرارة الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، نزح أكثر من 800 ألف مدني من شمال غزة نحو الجنوب بينهم المئات من حاملي الجنسيات الأجنبية.

فيما انخرطت أميركا وإسرائيل في مفاوضات طويلة مع مصر وقطر من أجل فتح ممر إنساني من معبر رفح لخروج الأجانب.

بينما اشترطت القاهرة السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ أكثر من 3 أسابيع، بلا كهرباء ولا مياه، ولا سلع غذائية أو وقود، قبل اخراج الأجانب.