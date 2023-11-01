جرحى يخرجون من غزة عبر رفح.. وشاحنات المساعدات تدخل

في اليوم الـ 26 من الحرب المشتعلة في غزة، بدأ دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية اليوم إلى القطاع الفلسطيني عن طريق معبر رفح البري مع مصر.

كما بدأت سيارات الإسعاف في الدخول إلى رفح لنقل عدد من الجرحى المصابين إصابات خطرة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحث اليوم الأربعاء.

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سيعودون إلى غزة

وذكرت مصادر مصرية لـ" العربية.نت " أن الجرحى الفلسطينيين سيعالجون في مستشفيات مصر على أن يعودوا إلى غزة بعد اكتمال تعافيهم.

كما أوضحت أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات العريش وشمال سيناء لاستقبال الجرحى.

من جانبه كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه سيتم علاج الحالات القادمة في المستشفيات الميدانية ولو كانت هناك حالات إلى المستشفيات المركزية في العاصمة فسيتم توجيهها لاحقا.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غـزة أوضح أن الوزارة قدمت قائمة مرضى تضم 81 شخصاً إلى الجانب المصري، وتمت الموافقة على إدخال الدفعة الأولى منها.

ومنذ أسابيع يتم الحديث عن فتح المعبر الحدودي مع القطاع المحاصر من أجل إدخال المساعدات وخروج بعض المصابين والأجانب أيضا.

فيما دخلت خلال الفترة الماضية نحو 150 شاحنة إغاثية، إلا أن العديد من المنظمات الأممية أكدت أنها لا تكفي لتلبية احتياجات ما يقارب من مليون مدني نزحوا من شمال غزة نجحوا الجنوب.