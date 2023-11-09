إسرائيل: اعترضنا صاروخاً أطلق من اليمن نحو إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إن "الدفاعات الجوية باستخدام نظام السهم حيتس لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى" تمكنت من اعتراض الصاروخ.

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كما أضاف أدرعي أن الصاروخ "لم يخرق الأجواء الإسرائيلية".

مدرسة ابتدائية

وكان المتحدث العسكري أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة أصابت مبنى مدنيا في إيلات بجنوب إسرائيل، وقال إن فحص الطائرة المسيرة وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق.

كما أكد الجيش الإسرائيلي الخميس أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الذعر.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن تحطّم المسيّرة لم يؤدِ إلى إصابات جسدية، لكن المسعفين قدّموا العلاج لسبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا.

الحوثي: سنواصل استهداف إسرائيل بالمسيرات

هجوم حوثي جديد

في المقابل، أعلن الحوثيون الخميس أنهم أطلقوا عددًا من الصواريخ البالستية نحو جنوب إسرائيل، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفّذتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة... دفعةً من الصواريخِ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة في إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة أُمِ الرشراشِ (إيلات)".

كما زعم أن العملية حققت أهدافها وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.

الحوثيون يطلقون مسيرات

وكان الحوثيون أعلنوا أواخر الشهر المنصرم أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردا على الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من شهر.

وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع يوم 2 نوفمبر الجاري عبر حسابه في "إكس"، "سنواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وتسبب هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية مع إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

بدورها، ردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة تسبب بمقتل 10812 شخصا غالبتهم من المدنيين وبينهم 4412 طفلا كما أصيب 26905 أشخاص بجروح مختلفة.