فيديو لرهينتين مسنة وطفل يطالبان نتنياهو بوقف قصف غزة

أعلن متحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لجماعة الجهاد، الاستعداد للإفراج عن سيدة وفتى إسرائيليين لأسباب إنسانية وصحية.

"نخلي مسؤوليتنا"

وأضاف المتحدث في تسجيل مصور عبر تطبيق تليغرام "مبادرة الإفراج عن السيدة والفتى الإسرائيليين ستدخل حيز التنفيذ عند توافر الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا".

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كما أضاف "نخلي مسؤوليتنا تجاه الأسرى الإسرائيليين في ظل القصف على كل شبر في قطاع غزة".

"نتنياهو ارتكب أخطاء فادحة"

وبثت سرايا القدس تسجيلا مصورا آخر يظهر السيدة الإسرائيلية، وتدعى حنا كتسير، تقول بالعبرية عبر ترجمة "أعتقد أن المسؤول عن كل هذه الفوضى وكل شيء سيئ حصل لنا هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وأضافت أن نتنياهو "ارتكب أخطاء فادحة" وأن عليه التنحي.

سرايا القدس تنشر صورا لسيدة وفتى إسرائيليين من الأسرى المحتجزين لديها

#العربية pic.twitter.com/lMt7eC3l3x — العربية (@AlArabiya) November 9, 2023

مقتل مجندة أسيرة بالقصف

من جهته، دان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت الخميس الفيديو الذي بثته حركة الجهاد، معتبرا أنه "إرهاب نفسي".

في الأثناء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل مجندة وإصابة مستوطنة إسرائيليتين أسيرتين في قصف إسرائيلي على غزة اليوم الخميس.

وقالت كتائب القسام إنها ستصدر لاحقا "مادة توثق صحة هذا الإعلان".

نحو 240 أسيرا لدى الفصائل

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر لم يتم إطلاق سراح سوى عدد قليل من المحتجزين داخل القطاع المحاصر، من ضمنهم مواطنان أميركيان.

فيما يُعتقد أن الأسرى البالغ عددهم نحو 240، ومن جنسيات مختلفة، موزعون على عدة فصائل وأماكن داخل قطاع غزة، وفي أنفاق كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس.

حصيلة القتلى

وقتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هجوم شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ الهجوم، بمقتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26900 وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.