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قيادي حماس أسامة حمدان

حماس: هناك جهود في اتجاه الهدن الإنسانية

دبي - العربية.نت
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أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن هناك جهوداً للتوصل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية بوساطة مصرية وقطرية، رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وأضاف في مؤتمر صحافي من بيروت، اليوم الجمعة، أنه سيتم التحدث عن هذه الهدن الإنسانية حال إقرارها.

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وأوضح أن عمليات حماس ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية متواصلة، وأن كتائب القسام لا تزال في خضم المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

"سنواصل القتال"

كذلك أشار إلى أن حماس لن تسمح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في غزة وستواصل القتال.

إلى ذلك، أكد أن محاولات واشنطن للوصاية على إدارة غزة مرفوضة.

ودعا القمة العربية التي ستعقد في الرياض، غداً السبت، للضغط بقوة لوقف الهجوم الإسرائيلي.

ارتفاع عدد القتلى

يذكر أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 11078، منهم 4506 أطفال، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة.

وأضاف القدرة في مؤتمر صحافي أن من ضمن القتلى 3027 امرأة، كما أصيب 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

وتابع المتحدث قائلا إن الهجمات الإسرائيلية على المنظومة الصحية أدت إلى مقتل 198 كادرا صحيا، وتدمير 53 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى خروج 21 مستشفى، و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية من الخدمة.

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