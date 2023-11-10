زعيم المعارضة الإسرائيلية: من الصعب القضاء على حماس

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، أنه من الصعب القضاء على حركة حماس.

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أن مسألة حل الدولتين معقدة جدا.

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وتابع "لا نقبل إيذاء أي شخص بريء في الضفة الغربية".

تصاعد التوتر

وقتل 18 فلسطينياً اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة الى أن 14 منهم قضوا خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة جنين.

وتعد العملية العسكرية في جنين، الأكثر حصداً للأرواح في الضفة منذ 2005، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، تصاعد التوتر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.

وقتل في الضفة الغربية نحو 180 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفق وزارة الصحة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أوقف أكثر من ألف فلسطيني في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا الى أن غالبيتهم يرتبطون بحركة (حماس).

وتسبب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على البلدات الحدودية مع إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين معظمهم قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف وعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 11 ألفا ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين وإصابة 26 ألفا، وفق وزارة الصجة الفلسطينية.