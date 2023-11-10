نتنياهو يكرر: القتال مستمر في غزة ولا وقف للنار

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في مدينة غزة ومحيطها، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد أن وقف إطلاق النار في القطاع يعني الاستسلام لحركة حماس، مضيفاً أنه لن يكون هناك وقف للنار من دون إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

كما قال "لا نسعى لحكم غزة أو احتلالها"، مشيرا إلى أن القتال ضد حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورا آمنا للمدنيين بعيدا عن مواقع القتال، وفق ما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأميركية، اليوم الجمعة.

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وتابع "حددنا أهدافا للحرب دون جدول زمني لأنها قد تستغرق وقتا أطول".

لا نية لإجبار إسرائيل

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون، أن إسرائيل مستعدة لتوسيع وقف إطلاق النار حال الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وفق ما نقله "أكسيوس".

كما أوضحوا أن واشنطن لا تنوي إجبار إسرائيل على وقف لإطلاق النار، مشيرين إلى أن الضغط الأميركي دفع إسرائيل للموافقة على "وقف تكتيكي" للقتال في غزة.

4 ساعات

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إن الهدن "خطوات مهمة إلى الأمام" في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة.

كما أضف: "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ تلك الهدن لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة يوميا، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

توقف تكتيكي

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت بدا وكأنه يقلل من أهمية هذه الهدن المؤقتة. وقال للصحافيين "هذا ليس تحولا" في السياسة الإسرائيلية، مضيفا "أنها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الإنسانية، وهي محددة بالزمان والمكان".

وكانت الحرب تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعدما نفذ مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وقصفا عنيفا على القطاع المحاصر، ما أسفر عن مقتل حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.