مسؤول أميركي: مفاوضات للإفراج عن رهائن حماس ستستغرق أياماً

كشف مسؤول أميركي كبير اليوم السبت أن هناك مفاوضات تسعى لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، لكنه أشار إلى أن المفاوضات قد تستغرق أياما عديدة.

وأوضح المسؤول لشبكة "CNN"، أن الأسرى في حال إبرام الاتفاق سيغادرون غزة على دفعات، على أن تكون الأولوية للنساء والأطفال.

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كما أنه حذر من انهيار المفاوضات في أي لحظة. وقال إن مفاوضات سابقة تعثرت في السابق، مضيفاً "لا نملك أي يقين هنا".

وبين أن العمل لا يزال جاريا على كثير من النقاط المتعلقة بالاتفاق، رغم التقدم الذي تحققه إسرائيل ميدانيا في غزة.

هجوم كبير

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى تصريح مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن شن هجوم كبير هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى لدى حماس.

وتحتجز حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، حين شنت الحركة هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، أوقع 1200 قتيل حسب أحدث حصيلة معدلة للحكومة الإسرائيلية.

في حين لم تنجح الوساطات حتى الآن سوى في الإفراج عن 4 رهائن: أميركيتين في 20 أكتوبر، وإسرائيليتين في 23 من الشهر نفسه.

ومنذ السابع من أكتوبر، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.