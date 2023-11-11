اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
متظاهرون يحملون صور لرهائن محتجزين لدى حماس - فرانس برس

مسؤول أميركي: مفاوضات للإفراج عن رهائن حماس ستستغرق أياماً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف مسؤول أميركي كبير اليوم السبت أن هناك مفاوضات تسعى لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، لكنه أشار إلى أن المفاوضات قد تستغرق أياما عديدة.

توافق على الأسرى.. أطفال ونساء فلسطينيون مقابل 100 لدى حماس العرب والعالم مصادر للعربية توافق على الأسرى.. أطفال ونساء فلسطينيون مقابل 100 لدى حماس

وأوضح المسؤول لشبكة "CNN"، أن الأسرى في حال إبرام الاتفاق سيغادرون غزة على دفعات، على أن تكون الأولوية للنساء والأطفال.

مادة اعلانية

كما أنه حذر من انهيار المفاوضات في أي لحظة. وقال إن مفاوضات سابقة تعثرت في السابق، مضيفاً "لا نملك أي يقين هنا".

وبين أن العمل لا يزال جاريا على كثير من النقاط المتعلقة بالاتفاق، رغم التقدم الذي تحققه إسرائيل ميدانيا في غزة.

هجوم كبير

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى تصريح مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن شن هجوم كبير هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى لدى حماس.

وتحتجز حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، حين شنت الحركة هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، أوقع 1200 قتيل حسب أحدث حصيلة معدلة للحكومة الإسرائيلية.

في حين لم تنجح الوساطات حتى الآن سوى في الإفراج عن 4 رهائن: أميركيتين في 20 أكتوبر، وإسرائيليتين في 23 من الشهر نفسه.

ومنذ السابع من أكتوبر، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط