الرئاسة الفلسطينية: ندعو أميركا للاعتراف بدولتنا وليس حل الدولتين

دعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردا على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه إقامة دولة فلسطينية.

وقال "إن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

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كما أضاف أبو ردينة أن حكومة إسرائيل غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن القدس ومقدساته وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن".

السيطرة الكاملة على منطقة غرب نهر الأردن

وكان مكتب نتنياهو نفي في وقت سابق اليوم أن يكون نتنياهو قد تعهد في محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو في رده "رئيس الوزراء أكد على موقفه الثابت منذ سنوات"، في إشارة إلى معارضته إقامة دولة فلسطينية.

كما قال "لن أتنازل عن السيطرة الكاملة على منطقة غرب نهر الأردن".

جاء رد مكتب نتنياهو الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية تعقيبا على تقارير صحافية أميركية أشارت إلى استعداد إسرائيل للموافقة على إقامة دولة فلسطينية.