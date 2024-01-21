مستشار نتنياهو: ننوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم دون تهديد إسرائيل

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم دون أن تكون لهم قدرة على تهديد إسرائيل.

وأضاف مارك ريجيف في مقابلة مع شبكة CNN، أمس السبت، أن الوصول إلى هذه الصيغة للحكم ستفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

كما شدد ريجيف على أن قضية الأمن لطالما مثلت أولوية بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن مناقشة نزع السلاح اكتسبت أهمية أكبر بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مدن وبلدات متاخمة لغزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال "إذا كان الفلسطينيون يريدون إحراز تقدم مع إسرائيل فأعتقد أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتفهم هذه المخاوف. إنها مخاوف مشروعة، وعليهم أن يتفهموا أن أي مناطق متاخمة لإسرائيل يجب أن تؤمن الترتيبات اللازمة بما يسمح لها بالدفاع عن نفسها".

إقامة دولة مشروعة

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أمس أن يكون نتنياهو قد تعهد في محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وجاء رد مكتب نتنياهو الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية تعقيبا على تقارير صحافية أميركية أشارت إلى استعداد إسرائيل للموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو في رده "رئيس الوزراء أكد على موقفه الثابت منذ سنوات"، في إشارة إلى معارضته إقامة دولة فلسطينية.

كما أضاف "بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل في سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

حل الدولتين

وكان البيت الأبيض قد ذكر، الجمعة، أن بايدن بحث هاتفيا مع نتنياهو رؤيته للسلام ولحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل، كما بحثا مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء الحرب في قطاع غزة.

وصرّح مصدر مطلع لشبكة CNN بأن بايدن ونتنياهو ناقشا الملامح المحتملة لدولة فلسطينية مستقبلية "بالتفصيل وبشكل جاد". وقال إن مسؤولين بإدارة بايدن ناقشوا مؤخرا فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.