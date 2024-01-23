إسرائيل: لا نريد حرباً مع حزب الله.. لكننا مستعدون

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده لا تريد حرباً مع حزب الله في لبنان، ولكنها مستعدة لأي تطور على حدودها الشمالية.

فخلال اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي مع رؤساء بلديات المناطق الشمالية في إسرائيل، قال غالانت: "نحن (في إسرائيل) مستعدون، لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال".

وأشار أن إسرائيل "تراقب كل ما يحدث في الشمال"، حيث يواصل حزب الله القيام بما وصفه "بالعمليات الاستفزازية".

"صعبة ومدمرة"

وكان غالانت قد أكد أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله اللبناني من جانب واحد، محذرا من أن الحرب ستكون صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة للحزب ولبنان".

فخلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

"إخراج حزب الله من الحدود"

كما أفادت التقارير بأن غالانت شكر ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني ​​في جنوب لبنان، وإخراج حزب الله من الحدود.

وشدد غالانت على أن "فرنسا لها دور مهم في الرغبة الدولية في استقرار الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهد السياسي الذي تقوده الإدارة الأميركية"، مبينا أن "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية".

تبادل يومي للقصف

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها"، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 202 شخص في لبنان بينهم 147 مقاتلاً في حزب الله و26 مدنياً، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.