الأونروا: قتلى بقصف قرب أحد أكبر ملاجئنا في خان يونس

أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء مقتل 6 على الأقل وإصابة آخرين جراء القتال حول أحد أكبر ملاجئ الوكالة في خان يونس بجنوب غزة.

"محاصرون داخل المستشفيات"

وأضاف لازاريني على منصة إكس: "الأطقم والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

وحث كافة الأطراف على توخي الحذر وحماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين بالرعاية الطبية ومقار المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما يتسق مع القانون الدولي.

"تطويق خان يونس"

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان مناطق في خان يونس ومخيم اللاجئين وطلب منهم الانتقال فورا لمنطقة المواصي.

مقتل 24 جنديا

تأتي هذه التطورات غداة مقتل 24 جنديا إسرائيليا في تلك المنطقة، لترتفع الحصيلة منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي (2023) إلى نحو 218.

أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب القطاع لاسيما مدينة خان يونس حيث تعتقد أن كبار قادة حماس يختبئون في أنفاق ممتدة تحت الأرض.