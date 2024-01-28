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لقاء السوداني مع كبار قادة الجيش والتحالف الدولي (ا ب)
لقاء السوداني مع كبار قادة الجيش والتحالف الدولي (ا ب)
خاص

بغداد: نعمل على صيغة مشتركة مع واشنطن لمواجهة التهديدات

دبي - العربية.نت
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بعد الهجمات المتكررة التي طالت قواتها في العراق، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، أن بلاده تحاول الوصول مع الولايات المتحدة إلى صيغة لمواجهة التهديدات.

وأضاف في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الأحد أن أساس الحوار هو إيجاد صيغة مشتركة مع أميركا والتحالف الدولي.

كما أوضح أن بغداد تتفق مع الأميركيين أن درس عام 2014 لا يجب أن يعود، في إشارة إلى الهجمات التي شنها تنظيم داعش في العراق. وأكد أن دروس الماضي حاضرة أمام العراقيين والأميركيين.

إنهاء مهمة التحالف

أتت تلك التصريحات بعدما انطلقت أمس السبت، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش والذي تقوده واشنطن.

وتأمل بغداد أن يؤدي ذلك إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.

قوات الأمن العراقية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية من رويترز)
قوات الأمن العراقية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية من رويترز)

استهداف القوات الأميركية

وجاءت هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر، فمنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر وجهت فصائل مسلحة أكثر من 150 ضربة بطائرات مسيّرة وصواريخ، ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا، في انعكاس مباشر للحرب في غزة بين إسرائيل حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية عدة ضربات في البلدين على مقرات لتلك الفصائل المدعومة إيرانياً، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا.

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