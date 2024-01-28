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قوات أميركية في سوريا (فرانس برس)
قوات أميركية في سوريا (فرانس برس)

عبر الدرون.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة الشدادي في سوريا

دبي- العربية.نت
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على وقع التوتر في المنطقة منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت فصائل عراقية مسلحة مجددا استهداف قاعدة أميركية في سوريا.

وأشارت في بيان اليوم الأحد إلى ضرب قاعدة تضم قوات أميركية في منطقة "الشدادي" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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قصف منشأة زفولون

كذلك أفادت تلك الفصائل التي باتت تعرف بما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" باستهداف منشأة زفولون البحرية في خليج حيفا بالطيران المسير.

ومساء أمس السبت، استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق حيث تنتشر قوات التحالف الدولي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة فرانس برس، من دون أن يتمكن من تقدير وقوع أضرار أو سقوط جرحى.

جاءت تلك الهجمات بعد أيام على اعلان هذه الفصائل بدء مرحلة جديدة من الهجمات في البحر الأبيض المتوسط تطال المرافئ الإسرائيلية.

كما أتت بعد تأكيد الحكومة العراقية أنها اتفقت مع واشنطن على إطلاق محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة "جدول زمني محدد" يؤطّر مدّة وجود قوات التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه.

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