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قاعدة التنف (أ ب)
قاعدة التنف (أ ب)

بالخريطة.. من أين انطلقت "الدرون" التي هاجمت "تي 22"؟

دبي - العربية.نت
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لأول مرة يُقتل عسكريّون أميركيّون بنيران مُعادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة، في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، ما يغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران في شكل مباشر.

والمعلومات المتوافرة حتى الآن تتحدث عن استهداف قاعدة "تي 22"، وهي مخصصة للدعم اللوجستي لقاعدة التنف الواقعة جنوب شرقي سوريا والقريبة من الحدود الأردنية.

من أين انطلقت "الدرون"؟

فيما يعتقد مسؤولو الدفاع والمخابرات الأميركيون أن الهجوم أحادي الاتجاه الذي شنته مسيّرة تابعة للقوات المدعومة من إيران الليلة الماضية ضد قاعدة التنف وقاعدة البرج 22 للدوريات والعمليات في شمال شرق الأردن، انطلق من أو بالقرب من قاعدة الإمام علي العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن قاعدة الإمام علي، هي قاعدة إيرانية بالقرب من بلدة البوكمال في جنوب سوريا، والتي يديرها الحرس الثوري الإيراني إلى جانب العديد من الميليشيات المدعومة من إيران بما في ذلك كتائب حزب الله، وفق ما نقل حساب OSINTdefender في منصة "إكس".

من جانبها تبنّت "المقاومة الإسلاميّة في العراق" التي تضمّ فصائل عدّة موالية لإيران على حسابها في تلغرام، "هجماتٍ شُنّت فجر الأحد بمسيّرات" على ثلاث قواعد، بينها التنف والركبان.

برج تي 22 (أ ب)
برج تي 22 (أ ب)

"تي 22" تضم 350 جندياً

من جانبها أعلنت القيادة العسكريّة المركزيّة الأميركيّة أن مقتل 3 وإصابة 34 عسكريًّا أميركيًّا أجلي ثمانية منهم خارج الأردن، وقالت إنّ هويات القتلى ستُحجَب إلى حين إخطار عائلاتهم.

وقالت في بيان إنّ نحو 350 عسكريًّا من سلاحَي البرّ والجوّ الأميركيَّيْن ينتشرون في القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوّات التحالف ضدّ تنظيم داعش.

من قاعدة التنف (أ ب)
من قاعدة التنف (أ ب)

يذكر أن القوات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش المنتشرة في العراق وسوريا استُهدفت بأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر، وفق وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون)، ونفّذت واشنطن ضربات انتقاميّة في كلا البلدين.

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