5 هجمات بساعات.. هل أطلت وحدة الساحات الإيرانية ثانية؟

فيما مؤشرات عديدة ترجح عودة استراتيجية "وحدة الساحات" التي تبناها وتحدث عنها لسنوات "محور المقاومة"، كما تعرف إيران، ألا وهو مجموعة من الفصائل المسلحة الموالية لها في أنحاء المنطقة.

فقد شهد اليوم الاثنين خمس عمليات متزامنة تقريباً في مناطق جغرافية مختلفة ضد أهداف أميركية وأخرى إسرائيلية.

ورغم عدم وجود دليل ملموس على التنسيق بين هذه العمليات أو وجود رابط بينها، حيث نفذتها ميليشيات موالية لإيران من جهة، وأخرى نفذها أفراد، إلا أنها تشير في المحصلة إلى مدى التصعيد والتوتر الحاصل في المنطقة وخطورة تفاقم واتساع الصراع.

حزب الله وفصائل عراقية

فقد أعلنت كتائب حزب الله استهداف موقعين إسرائيليين بصواريخ "بركان"، فيما أعلنت فصائل عراقية عن استهداف جديد لقاعدة الشدادي الأميركية في سوريا بالصواريخ.

في حين أعلن الحوثيون في اليمن مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأميركية بالبحر الأحمر من دون تقديم أدلة على ذلك، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية.

دهس في إسرائيل وطعن في الضفة

في موازاة ذلك قتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في عملية دهس قرب حيفا. وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أنها أطلقت النار على منفذ هذه العملية.

وفي الضفة الغربية أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر من قواته نجحوا في إحباط عملية طعن ضد جنود كانوا يحرسون موقعاً عسكريا في منطقة تقوع.

وقال في بيان إن الجنود حاولوا التواصل مع المهاجم ثم أطلقوا الرصاص الحي تجاه المسلح، وتم تحييده، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

توحيد ساحات المواجهة

وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلا عن إنشاء ما سمي "محور المقاومة" الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلا عن العراق وسوريا واليمن

فيما يقصد بـ "وحدة الساحات" التي طفت إلى السطح ثانية منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، عملياً تحريك عدة جبهات في الوقت نفسه ضد إسرائيل وأميركا حليفتها الأبرز ، حتى لو بدأت المعركةَ إحدى الحركات الموالية لإيران لأسباب معينة.

وهذه الساحات تشمل قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والجولان السوري والعراق واليمن، وأحياناً يشارك فيها عرب إسرائيل.

"خطابات ودعاية فارغة"

في المقابل رفضت إسرائيل مزاعم إيران عن "وحدة الساحات" ووصفتها بأنها "خطابات ودعاية فارغة"، وتعهدت بالدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في تصريحات سابقة إن "حملة توحيد الساحات" التي تقوم بها إيران هي علامة على "ضعفها وعزلتها"، وأنها لن تمنع بلاده من متابعة "مصالحها وأمنها المشروعين" في المنطقة.

أما طهران فتنصلت بطبيعة الحال من أي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وأكدت أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ "المقاومة" تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة ولا تأتمر بأوامرها.