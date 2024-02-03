الأردن ينفي: لم نشارك بالغارات الأميركية في العراق

بعدما أفادت تقارير صحافية أميركية أن الأردن شارك بالضربات على العراق، نفى مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، هذه الأنباء وأكد أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات التي نفذتها القوات الجوية الأميركية مساء أمس على عدة أهداف داخل الأراضي العراقية.

وقال إنه لا صحة للتقارير الصحافية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق.

كما أضاف: "إن الجيش الأردني يحترم سيادة العراق"، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة.

أتى ذلك، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها شنّت بنجاح ضربات انتقامية استهدفت في كل من العراق وسوريا قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران، رداً على هجوم الأردن الأسبوع الماضي.

طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني

فيما أفادت بعض المعلومات بأن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، شاركت في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية.

ورجحت أن يكون ذلك رداً على هجوم الطائرات بدون طيار، الذي وقع ضد قاعدة أميركية على الحدود الأردنية، والتي تعرف بـ"البرج 22" في أواخر يناير الماضي.

كما أشارت إلى انضمام الطائرات الأردنية بعدما تم تحديد أهداف لها، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت بأن دور الأردن جاء ليظهر التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية قد أعلنت نهاية يناير المنصرم، مقتل 3 وإصابة أكثر من 40 عسكرياً أميركياً في البرج 22، مشيرة إلى أن نحو 350 عسكرياً من سلاحَي البر والجو الأميركيَيْن ينتشرون في القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.