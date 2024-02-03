تساؤلات تتصاعد.. طائرات الأردن شاركت في ضربة أميركا؟!

بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها شنّت بنجاح ضربات انتقامية استهدفت في كل من العراق وسوريا قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران رداً على هجوم الأردون الأسبوع الماضي، تصاعدت التساؤلات حول مشاركة مقاتلات أردنية في العملية.

F-16 “Fighting Falcons” with the Royal Jordanian Air Force are reported to have Participated in tonight’s U.S-Led Airstrikes against the IRGC and Iranian-Backed Groups in Iraq and Syria, likely a Response to the Drone Attack which took place against a U.S. Base on Jordanian… pic.twitter.com/qM97SHV0VD — OSINTdefender (@sentdefender) February 2, 2024

فقد أفادت بعض المعلومات بأن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، شاركت في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية

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ورجحت أن يكون ذلك رداً على هجوم الطائرات بدون طيار الذي وقع ضد قاعدة أميركية على الحدود الأردنية، والتي تعرف بـ"البرج 22" في أواخر يناير الماضي.

كما أشارت إلى انضمام الطائرات الأردنية بعدما تم تحديد أهداف لها، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت بأن دور الأردن جاء ليظهر التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية قد أعلنت نهاية يناير المنصرم، مقتل 3 وإصابة أكثر من 40 عسكرياً أميركياً في البرج 22، مشيرة إلى أن نحو 350 عسكرياً من سلاحَي البر والجو الأميركيَّيْن ينتشرون في القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.

الحملة ضد داعش

يذكر أن الأردن شارك في الضربات الجوية في المرحلة الأولى من الحملة ضد تنظيم داعش، والتي بدأت في عام 2014، وفقد طياراً تم أسره وإعدامه على يد داعش.

لكن الطائرات الأردنية لم تقصف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في عملية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حسب ما قال تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن.