هجوم اسطنبول.. قصة حزب التحرير الشعبي المتهم بالتنفيذ

سارع وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا باتهام حزب التحرير الشعبي الثوري بالمسؤولية عن هجوم المحكمة اليوم الثلاثاء في اسطنبول والذي أسفر عن مقتل المهاجمين وإصابة 5 أشخاص على الأقل.

مشاهد جديدة من هجوم محكمة تشاغلايان في #إسطنبول التركية الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضباط شرطة ومقتل منفذي الهجوم#العربية pic.twitter.com/VNhRoxKkTe — العربية (@AlArabiya) February 6, 2024

إلى هذا، قتل رجل وامرأة خلال "محاولة مهاجمة" نقطة تفتيش أمني في محكمة جاغلايان، حسب منشور ييرلي كايا على وسائل التواصل الاجتماعي.

إصابة 5 بينهم 3 عناصر شرطة

وأصيب خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة.

وكتب الوزير "أهنئ عناصر الشرطة الأبطال لدينا. أتمنى الشفاء العاجل لمصابينا”.

وجاغلايان هو مجمع محاكم ضخم يقع في منطقة كاغيثان على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

لكن ما قصة هذه الجبهة؟

حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، يضم جماعة ماركسية لينينية متهمة بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

مقتل شخصين نفذا هجوما على نقطة تفتيش أمام بوابة محكمة في #إسطنبول التركية.. وإصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضباط شرطة pic.twitter.com/4VAtZ12ABG — العربية (@AlArabiya) February 6, 2024

وأسفرت الهجمات التي نفذها الحزب على مدى عقود عن مقتل العشرات بمن فيهم ضباط كبار ووزير عدل سابق.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة الى تركيا حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية منظمة إرهابية.

يعادي الغرب

والحزب، الذي أسس عام 1978 تحت اسم ديف سول (اليسار الثوري) قبل أن تعاد تسميته عام 1994، يعتنق عقيدة معادية للولايات المتحدة والغرب والمؤسسة التركية الحاكمة.

وكان الحزب قد أطلق في عام 1990 حملة ضد المصالح الأجنبية في تركيا، شملت هجمات استهدفت الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين والمنشآت الأميركية.

وكشف تقرير أميركي أن الحزب يجمع التبرعات في الدول الأوروبية كما يستخدم التهديد لجني الأموال.