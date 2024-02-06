إطلاق نار ومقتل مسلحين.. الصور الأولى لهجوم إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام مجمع محاكم رئيسي بإسطنبول اليوم الثلاثاء، مضيفا أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.

الصور الأولى لعملية إطلاق نار خارج محكمة في منطقة شاغليان بإسطنبول في #تركيا #العربية pic.twitter.com/3Rx00BKfR5 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 6, 2024

وأضاف عبر منصة "إكس" أن مسلحين، هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة شاغليان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كما قال الوزير التركي، الهجوم أمام محكمة بإسطنبول هو إرهابي نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري.

الصور الأولى للهجوم

وتداولت مواقع التواصل الصور الأولى للعملية خارج محكمة في منطقة شاغليان في اسطنبول، ويمكن سمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة.

كما أظهرت مشاهد أخرى نشرتها وسائل إعلام محلية، جثث المسلحين ملقاة على الأرض وسلاح أحدهم (مسدس) على الأرض، فيما قوات الأمن التركية تطوق المكان.

Breaking🚨 Turkey🇹🇷



Two Islamist attackers who attempted to attack the checkpoint in front of Gate C of Istanbul Çaglayan Courthouse were neutralized. https://t.co/Dl3PMHKk35 pic.twitter.com/Kr6VHpm0gr — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) February 6, 2024

هذا وتم إرسال فرق الإسعاف لنقل المصابين، بينما قام رئيس النيابة العامة في إسطنبول وفريقه بالتحقيق في موقع الحادث لفهم الأسباب والملابسات.

من جانبه، صرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

يذكر أن شاغليان هو مجمع محاكم ضخم يقع في منطقة كاغيثان على الجانب الأوروبي من إسطنبول.