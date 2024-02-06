هجوم اسطنبول.. حادث "إرهابي" على قصر العدل ومقتل مهاجمين

قتلت الشرطة التركية الثلاثاء شخصَين هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في اسطنبول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وثلاثة مدنيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي.

وقال الوزير علي يرلي كايا على موقع "إكس"، "وقع هجوم إرهابي اليوم ضدّ نقطة تفتيش عند البوابة سي لمحكمة تشاغليان"، مضيفاً أنّ المهاجمَين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري".

كما قال في وقت سابق، إن المسلحين، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة شاغليان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مراسل #العربية زيدان زنلكو: السلطات التركية تؤكد تورط حزب جبهة التحرير الشعبي في هجوم محكمة #إسطنبول.. وجرح 6 بينهم 3 شرطيين pic.twitter.com/62rUybF2Id — العربية (@AlArabiya) February 6, 2024

فتح تحقيق

هذا وتم إرسال فرق الإسعاف لنقل المصابين، بينما قام رئيس النيابة العامة في اسطنبول وفريقه بالتحقيق في موقع الحادث لفهم الأسباب والملابسات.

من جانبه، صرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

يذكر أن شاغليان هو مجمع محاكم ضخم يقع في منطقة كاغيثان على الجانب الأوروبي من اسطنبول.