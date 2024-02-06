اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لحظة قتل أحد المهاجمين أمام قصر العدل في اسطنبول

هجوم اسطنبول.. حادث "إرهابي" على قصر العدل ومقتل مهاجمين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قتلت الشرطة التركية الثلاثاء شخصَين هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في اسطنبول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وثلاثة مدنيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي.

إطلاق نار ومقتل مسلحين.. الصور الأولى لهجوم إسطنبول العرب والعالم إطلاق نار ومقتل مسلحين.. الصور الأولى لهجوم إسطنبول

وقال الوزير علي يرلي كايا على موقع "إكس"، "وقع هجوم إرهابي اليوم ضدّ نقطة تفتيش عند البوابة سي لمحكمة تشاغليان"، مضيفاً أنّ المهاجمَين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري".

كما قال في وقت سابق، إن المسلحين، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة شاغليان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فتح تحقيق

هذا وتم إرسال فرق الإسعاف لنقل المصابين، بينما قام رئيس النيابة العامة في اسطنبول وفريقه بالتحقيق في موقع الحادث لفهم الأسباب والملابسات.

من جانبه، صرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

يذكر أن شاغليان هو مجمع محاكم ضخم يقع في منطقة كاغيثان على الجانب الأوروبي من اسطنبول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط