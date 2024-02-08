حصيلة قتلى غزة ترتفع.. وبلينكن يناقش "المعتدلين" بحكومة إسرائيل

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 27840 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا، وأصيب67317 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن نحو 130 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 170 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت في البيان أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 130 قتيلاً و170 إصابة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قواته قتلت أكثر من 20 مسلحاً فلسطينياً في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، واعتقلت عشرات المسلحين المشتبه بهم أمس.

وأضاف الجيش أن اثنين من المعتقلين يشتبه في اشتراكهما في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق مزاعم مماثلة طيلة فترة القتال في خان يونس.

يأتي هذا بينما ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، سبل تأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة مع مسؤولَين معتدلَين في حكومة الحرب الإسرائيلية غداة رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالب حماس.

والتقى بلينكن في تل أبيب مع بيني غانتس وغابي آيزنكوت القائدين العسكريين السابقين اللذين انضما إلى حكومة نتنياهو الخاصة بالحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال بلينكن في مستهل الاجتماع إن المحادثات ستركز على "الأسرى والرغبة القوية لدى كل منا في رؤيتهم يعودون إلى أُسرهم، وعلى العمل الذي يتم القيام به لتحقيق هذه الغاية".

من جهته، أكد غانتس لبلينكن أن "القضية الأكثر إلحاحاً بالطبع هي إيجاد سبل لإعادة الأسرى". وأضاف "إذا تم ذلك يمكن تحقيق أمور كثيرة".