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Denmark's Defense Minister Troels Lund Poulsen speaks with the media as he arrives for a meeting of EU defense ministers at the European Council building in Brussels, Tuesday, May 23, 2023. The main discussion at the Tuesday meeting will be EU support to Ukraine. (AP Photo/Virginia Mayo)
وزير الدفاع الدنمركي ترويلز لوند بولسن
روسيا و بوتين

الدنمارك تحذر من هجوم روسيا على إحدى دول الناتو خلال 5 سنوات

وزير الدفاع الدنمركي تحدث عن "معلومات جديدة تتكشف حالياً" ودعا إلى تسريع وتيرة استثماراتها العسكرية لبلاده

العربية.نت
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قال وزير الدفاع الدنمركي ترويلز لوند بولسن اليوم الجمعة إنه يتعين على الدنمرك بتسريع وتيرة استثماراتها العسكرية بعد أن أشارت معلومات استخباراتية جديدة إلى أن روسيا تعيد تسليح نفسها بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنها قد تهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال بولسن في مقابلة مع صحيفة: "قدرة روسيا على إنتاج المعدات العسكرية زادت بشكل هائل".

وأضاف: "لا يمكن استبعاد أن تحاول روسيا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام وتحاول اختبار المادة الخامسة وتضامن حلف شمال الأطلسي. لم يكن هذا تقييم حلف شمال الأطلسي في 2023. إنها معلومات جديدة تتكشف حالياً".

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يأتي التغيير في تقييم التهديد بعد أن أصدرت دول أوروبية أخرى في حلف شمال الأطلسي تحذيرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية.

فقد قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في يناير إنه يتعين على الحلف الاستعداد للتصدي لهجوم روسي على إحدى دول حلف شمال الأطلسي في غضون خمسة إلى ثمانية أعوام.

وقال بولسن إنه لا توجد تهديدات مباشرة ضد الدنمرك لكن حلف شمال الأطلسي قد يواجه هجمات مختلطة في محاولات لزعزعة استقرار دولة عضو بالحلف.

وأضاف: "من المحتمل أن تكون لدى روسيا النية لفعل ذلك. ويمكن أن تكون لديها القدرة العسكرية في وقت أقرب مما توقعنا. هناك سبب حقيقي يستدعي القلق".

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