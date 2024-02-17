أميركا لإسرائيل: لن ندعم عملية عسكرية في رفح من دون خطة واضحة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن واشنطن لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ، لضمان سلامة أكثر من مليون نازح يتكدسون هناك.

"يجب حماية أرواح المدنيين"

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن أكد لهرتسوغ ضرورة أن تتخذ كل الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع.

كما أكد بلينكن للرئيس الإسرائيلي التزام واشنطن بالسلام الدائم بالشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

"فرصة استثنائية"

وكان بلينكن قد قال في وقت سابق، اليوم السبت، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لحل الأزمات.

كما سلط الضوء أيضا على الضرورة العاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.

"خطة مفصلة"

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة لاقتحام رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل)، نقلا عن تقرير للقناة 12، أن الخطة تتضمن على ما يبدو نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس آذار المقبل.