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Keir Starmer, leader of Britain's Labour Party, speaks at the House of Commons in London, Britain, January 23, 2024. UK Parliament/Maria Unger/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.
كير ستارمر
الشرق الأوسط

بريطانيا.. زعيم العمال ينضم للأصوات المنادية بوقف للنار بغزة

كير ستارمر قال إنه يجب "وقف جميع أعمال العنف من كلا الجانبين" وتهيئة الظروف لعملية سلام حقيقية وحل الدولتين

العربية.نت
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دعا زعيم العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء في كلمة لستارمر خلال مؤتمر حزب العمال الأسكتلندي في غلاسغو أن "الجميع يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين منذ هجوم 7 أكتوبر ووقف قتل الفلسطينيين الأبرياء ووقف إطلاق نار دائم".

وأوضح ستارمر أنه يجب "وقف جميع أعمال العنف من كلا الجانبين" وتهيئة الظروف لعملية سلام حقيقية وحل الدولتين، "دولة إسرائيلية آمنة" إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة "كحق مشروع للشعب الفلسطيني" يعترف بها حزبه والعالم.

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وأيّد حزب العمال الأسكتلندي بالإجماع قرار الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة فيما سبق تبني البرلمان الاسكتلندي بأغلبية أعضائه قرارا مماثلا، بالإضافة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس. واعتُبر هذا الأمر بمثابة ضربة موجعة لزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر الذي كان يدعو، كما الحكومة البريطانية، إلى هدن إنسانية للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلاً من وقف إطلاق النار حتى لا يعطي الفرصة لحماس لإعادة رص صفوفها، حسب تعبيره.

وفيما أدان هجمات حماس وشدد على "حق اسرائيل في حماية مواطنيها"، يقول حزب العمال في اسكتلندا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي في غزة.

ويقود الحزب الوطني القومي في اسكتلندا حملة للضغط على الأحزاب في مجلس العموم، وخاصة العمال والمحافظين، لتأييد قرار وقف إطلاق النار الفوري في الصراع الإسرائيلي مع حركة حماس، وهو قرار تبناه البرلمان الأسكتلندي أولاً ثم البرلمان الويليزي لاحقاً بأغلبية ساحقة.

وسيطرح الحزب الوطني الأسكتلندي التصويت على قرار الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع مرة ثانية في مجلس العموم بعدما سبق للنواب التصويت ضد قرار مماثل أواخر العام الماضي.

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