اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Chinese Foreign Minister Wang Yi waits for U.S. Secretary of State Antony Blinken on the side of the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany February 16, 2024. REUTERS/Wolfgang Rattay/Pool
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
روسيا و أوكرانيا

بكين لكييف: لا نصب الزيت على النار ولا نبيع أسلحة فتاكة لموسكو

وزير الخارجية الصيني قال لنظيره الأوكراني: حتى لو لم يكن هناك سوى بصيص أمل في السلام، فإن الصين لن تتخلى عن جهودها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء الأحد لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده "لا تبيع أسلحة فتاكة" لروسيا.

ورغم النزاع، لا تزال الصين شريكاً تجارياً ودبلوماسياً بالغ الأهمية لروسيا التي تشاركها طموحاً يتمثل في تحقيق التوازن مع النفوذ الغربي على الساحة الدولية.

وبالإضافة إلى الدعم الاقتصادي، يُشتبه أحياناً، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة، بأن العملاق الآسيوي يزود الجيش الروسي الذي يواصل القتال في أوكرانيا، بالمواد والمعدات وحتى الأسلحة. لكن بكين تنفي هذه الاتهامات بشدة.

وقال وانغ يي لدميترو كوليبا خلال اجتماع عقد السبت في ميونيخ (ألمانيا) على هامش مؤتمر الأمن إن الصين "تواصل الدفع في اتجاه محادثات السلام ولا تصب الزيت على النار".

وشدد على أن بكين "لا تستغل الوضع لجني أرباح ولا تبيع أسلحة فتاكة لمناطق النزاع أو للأطراف المتحاربين".

وتعرضت الصين لانتقادات من الغرب بشأن القضية الأوكرانية. فقد دعت إلى احترام سلامة أراضي جميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا، إلا أنها لم تدن روسيا علناً.

كما تحاول بكين تصنيف نفسها على أنها طرف محايد في الحرب.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
سيناتور معارض لمساعدات كييف: الواقع في ساحة المعركة لن يتغير أميركا روسيا و أوكرانيا سيناتور معارض لمساعدات كييف: الواقع في ساحة المعركة لن يتغير

وأوضح وانغ يي لنظيره السبت: "بغض النظر عن تطور الوضع الدولي، تأمل الصين في تنمية العلاقات الصينية الأوكرانية بشكل طبيعي وأن تستمر في تحقيق الفائدة للشعبين".

وأضاف: "سنواصل أداء دور بناء لإنهاء الحرب واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن. وحتى لو لم يكن هناك سوى بصيص أمل في السلام، فإن الصين لن تتخلى عن جهودها".

ولطالما دعت بكين إلى تسوية سياسية للنزاع. وأشار مبعوثها للقضية الأوكرانية، الدبلوماسي لي هوي، في العام الماضي إلى الدور السيئ، بحسب قوله، للمساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.

وقال: "إذا كنا نريد حقاً وقف الحرب وإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام، فينبغي عدم إرسال أسلحة إلى ساحة القتال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رويترز: إيران تطالب الفصائل العراقية بوقف استهداف القوات الأميركية رويترز: إيران تطالب الفصائل العراقية بوقف استهداف القوات الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط