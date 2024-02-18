بالإجماع.. حكومة نتنياهو ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

وافقت الحكومةُ الإسرائيلية وبالإجماع على قرارٍ يُعارضُ الاعترافَ الأحادي الجانب بأي دولةٍ فلسطينية، وقبل ذلك كان رئيسُ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أكد رفضه الاعترافَ بدولة فلسطينية، وقدم مقترحاً إلى الحكومة بهذا الخصوص للتصويت عليه.

وقال نتنياهو في وقت سابق اليوم الأحد، إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".

وقال إن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد شدد خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، على الضرورة العاجلة للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

وأكد على ضرورة وجوب اتخاذ خطوات جدية لحل الأزمات خلال الأشهر القليلة القادمة. ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.

جاء هذا بينما يرفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية، وقد بدا موقفه جلياً بتصلبه في البيان الذي أصدره مكتبه، ليل الخميس الجمعة، إذ قال إنه لن يقبل بأي ضغوط خارجية تمارس على بلاده من أجل قبولها بدولة فلسطينية، في إشارة واضحة إلى إدارة جو بايدن.

كما علّق متحدث في مكتب نتنياهو على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، وذكر أن الولايات المتحدة تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية. وقال الخميس إن "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا للفلسطينيين".

يشار إلى أن "واشنطن بوست" كانت أفادت، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة، ستتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية، وفق رويترز.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".