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أونروا مدينة رفح جنوب غزة (فرانس برس)

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأونروا فقدت شرعيتها

دبي - العربية.نت
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها ولم تعد قادرة على العمل كمنظمة إغاثية.

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وأضاف غالانت في حسابه على منصة إكس "لن نتسامح مع أي تهديد لمواطنينا وسنحارب الإرهاب بجميع أشكاله".

كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه كشف عن هويات 12 من موظفي الأونروا شاركوا فيما وصفه "مذبحة" السابع من أكتوبر تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وأضاف أن "العشرات من موظفي الأونروا قاموا بقتل واختطاف مدنيين وجنود" مشيرا إلى أن المنظمة ومنشآتها تستخدم في "الإرهاب"، حسب تعبيره.

وقف التمويل

وقررت دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا وأستراليا وكندا الشهر الماضي وقف تمويل الوكالة الأممية، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية حول تورط 12 من موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل.

الأونروا (رويترز)
الأونروا (رويترز)

وتقدم الأونروا المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.

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