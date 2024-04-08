منها السعودية ومصر.. دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

3 دقائق للقراءة

أعلنت عدة دولة عربية، من بينها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ومصر ولبنان والعراق، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد. وهو ما أعلنته كذلك لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، واللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات.

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم الثلاثاء في 9 أبريل هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما".

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن "الأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد".

كما أعلنت الكويت والبحرين والسودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان.

وأعلنت فلسطين واليمن وتونس والجزائر الأربعاء أول عيد الفطر، وفق كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من وزارة الأوقاف اليمنية.

أما تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية. وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية. في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، مثل تركيا.

وكانت عدة دول عربية دعت إلى تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري، الاثنين، حتى يتسنى لها الإعلان عن انتهاء شهر رمضان وموعد أول أيام العيد.

وفي السعودية دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الموافق 8 أبريل 2024. وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

معهد الفلك الدولي: العيد يوم الأربعاء

والأحد، حسم معهد الفلك الدولي في مصر موعد عيد الفطر المبارك في البلاد، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل".

كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".