السماء تتحول إلى سواد بسلطنة عمان.. ومروحيات عسكرية تتدخل

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مع استمرار المنخفض الجوي، تتصدر مشاهد السيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار الحالة المطرية في البلاد.

كما أظهرت مقاطع فيديو سحب سوداء تحجب ضوء الشمس في محافظة البريمي، للتتحول إلى منطقة مظلمة.

وشهدت نفس المحافظة عواصف قوية جداً مصاحبة بالأمطار.

كذلك، وثقت مشاهد من عمليات الإنقاذ عبر المروحيات العسكرية إنقاذ أشخاص كانوا عالقين في المياه، وذلك خلال الحالة الجوية التي تتعرض لها البلاد.

مشاهد من عمليات الإنقاذ عبر المروحيات العسكرية خلال الحالة الجوية التي تتعرض لها محافظات في #سلطنة_عمان #منخفض_المطير pic.twitter.com/FF8h9vdste — العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) April 16, 2024

تعليق الدراسة

إلى ذلك، أعلنت الطوارئ العمانية تعليق الدراسة بجميع المحافظات عدا ظفار والوسطى يوم غد الأربعاء بسبب الحالة المطرية المستمرة في البلاد.

وأفاد وكالة الأنباء العمانية، أنه نظرًا إلى التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بغزارة الأمطار المتوقعة، وإلى متابعة اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة مع المعنيين واستمرار تأثر مختلف محافظات سلطنة عُمان بـ"منخفض المطير"، فقد تقرر استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع محافظات سلطنة عُمان باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، وذلك ليوم غدٍ الأربعاء، على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024.

وأعلنت السلطات وفاة 17 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم في عُمان، وفاة الطلاب بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الصغار، ولا يزال آخرون مفقودين.

وتشهد البلاد منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

كما يُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.