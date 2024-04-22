شريان حياة.. غوتيريش يناشد جميع الدول بدعم الأونروا

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بعدما عيّن مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم جهود وكالة الأونروا، أكد الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه يقبل التوصيات المقررة.

"شريان الحياة"

فقد أعلنت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قبل توصيات وردت في تقرير نهائي لمجموعة أممية عينها غوتيريش لمراجعة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن غوتيريش عبر عن امتنانه لعمل المجموعة الأممية ورئيستها كاترين كولونا التي قدمت التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

كما ذكر أن غوتيريش اتفق مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على قيام الوكالة بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجهات المانحة والبلدان المضيفة للأونروا وموظفي الوكالة على التعاون الكامل في تنفيذ التوصيات، كما ناشد غوتيريش جميع الجهات المعنية على تقديم الدعم للأونروا باعتبارها "شريان الحياة" للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

7 أشهر من الدمار

جاء ذلك بعدما عيّن غوتيريش مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم جهود وكالة الأونروا فيما يتصل بضمان حياد عمل الوكالة، وذلك بعد أن علقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

يذكر أن الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر كانت اندلعت بعد شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متعهدة "القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وخلف دمارا هائلا وكارثة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.