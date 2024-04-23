أردوغان: احتلال إسرائيل لقطاع غزة سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات.

وحسب ما نقلته قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى عنه، قال أردوغان للصحفيين خلال رحلة العودة من زيارته للعراق إن سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة "ستفتح الباب" أمام المزيد من الاجتياحات للأراضي الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي قوله اليوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس ستغادر قطر التي تتخذها مقرا، مضيفا أنه لم يشهد أيضا أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق هي الأولى له منذ أكثر من عقد، ليناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي.