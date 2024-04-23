اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)

بآلاف الجنود.. روسيا تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وسط وعود عسكرية أميركية، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.

بأقرب وقت.. بايدن يعد زيلينسكي بمساعدات عسكرية جديدة مهمة أميركا بأقرب وقت.. بايدن يعد زيلينسكي بمساعدات عسكرية جديدة مهمة

وأوضح نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية أن "الوضع حول البلدة صعب لكنه تحت السيطرة... مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".

25 ألف جندي

كذلك أضاف في تصريحات أذاعتها قناة سوسبيلن العامة أن "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه".

وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو أيار الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)

وسيؤدي الاستيلاء على تشاسيف يار إلى وجود روسيا على مقربة من مدينتين مهمتين استراتيجيا خاضعتين للسيطرة الأوكرانية، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

تقدم روسي بطيء

وبدأت روسيا بالفعل تتقدم ببطء لكن من المتوقع أن تصل المساعدة العسكرية الأميركية التي طال انتظارها إلى أوكرانيا لتخفيف النقص الحاد في الذخيرة في غضون أيام بعد الموافقة النهائية المتوقعة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام "الأمر صعب على جنودنا، لكن تلقي المساعدة اللازمة سيوازن الوضع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط