اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قوات روسية في بيلاروسيا (ا ب)

بيلاروسيا تهدد: نتعاون مع موسكو على صد أي هجوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

بعدما أعلنت بيلاروسيا نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنّ حلف "الناتو" في حال اصطدامه مع روسيا، سيوجه الضربة الأولى لبلاده.

بيلاروسيا: لا نتصور دخولنا الحرب بأوكرانيا إلى جانب روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بيلاروسيا: لا نتصور دخولنا الحرب بأوكرانيا إلى جانب روسيا

معلومات وبيانات دقيقة

وأشار إلى أنّ بلاده لديها معلومات وبيانات دقيقة حول عدد الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا.

وقال لوكاشينكو خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "تذكروا... لقد استمروا في إلقاء اللوم علينا بسبب نشرنا أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، لذلك سيتم ضربنا أوّلا إذا نشب صدام".

كما أكد أنّ بلاده لديها معلومات وبيانات دقيقة حول عدد الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا، قائلا: "في القواعد الجوية بأوروبا أكثر من 200 ذخيرة من الصواريخ والقنابل، لقد أحصيناها قطعة بقطعة".

جاء هذا بعد عام تماما من إعلان لوكاشينكو أن روسيا شرعت في نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية إلى بلاده.

وأوضح آنذاك، أن بيلاروسيا عملت على تجهيز مواقع التخزين اللازمة لاستضافة الأسلحة النووية الروسية قبل بدء عملية النقل.

كما أكد أنه لا توجد مخاوف من استضافة بيلاروسيا لأسلحة نووية روسية على أراضيها.

وقال حينها: "إننا مسؤولون عن هذا، هذه قضايا خطيرة، كل شيء سيكون بخير".

أسلحة نووية تكتيكية روسية

يذكر أن موسكو كانت وقعت مع مينسك اتفاقية تسمح بنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على الأراضي البيلاروسية التي تعد الحليف الأبرز لها.

وبالرغم من اقتصار الاتفاق على نشر أسلحة نووية تكتيكية، إلا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ألمح، في مارس من العام الماضي، إلى احتمالية استقبال أسلحة نووية استراتيجية من روسيا، زاعما أن الدول الغربية تتأهب لاجتياح بلاده وتدميرها.

إلى أن أعلن اليوم فعلاً نشر أسلحة نووية روسية على أراضيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط