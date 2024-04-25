سر التوقيت في فيديو الأسير الإسرائيلي.. دليل مُرّر لأميركا

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مع تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع بوساطة قطرية مصرية من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، نشرت الحركة الفلسطينية، أمس، مقطعاً مصوراً لأسير إسرائيلي شاب يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.

إلا أن التوقيت طرح علامات استفهام عديدة، وسط جمود في المباحثات بين الطرفين.

فيما أفاد مصدران مطلعان بأن المقطع المصور أتى بمثابة "لفتة" تجاه الحكومة القطرية، التي ضغطت على حماس في الأسابيع الأخيرة من أجل تقديم دليل على حياة الأسرى، حسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.

كما أوضحا أن الفيديو غير المؤرخ للشاب هيرش غولدبيرغ بولين البالغ من العمر 23 عامًا، سلم إلى الدوحة قبل بثه بأيام، التي سلمته بدورها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الاثنين الماضي.

بدوره، أكد مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تلقت الفيديو يوم الاثنين، قائلا "لقد كنا على اتصال بعائلة الشاب منذ ذلك الوقت".

كما أضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وخلية استعادة الرهائن تقوم حاليا بفحص الفيديو بحثاً عن معلومات مفيدة.

دليل حياة

إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع على القضية أن إدارة بايدن طلبت من الوسيط القطري عدة مرات الحصول على دليل على أن غولدبيرغ بولين وأسرى أميركيين آخرين ما زالوا على قيد الحياة.

ويعد تأمين إثبات الحياة هذا (خاصة بالنسبة لمواطن أميركي) إنجازًا مهمًا في مسار تلك القضية وللوسطاء القطريين على السواء، حسب "أكسيوس".

كما يمكن أن يساعد الفيديو القطريين في درء الانتقادات الإسرائيلية وبعض أعضاء الكونغرس بأنهم لا يفعلون ما يكفي للضغط على حماس للمضي قدمًا في صفقة الأسرى.

وكانت قطر أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستعيد تقييم دورها في التوسط في محادثات وقف إطلاق النار والأسرى بين إسرائيل وحماس، بعد انتقادات مكثفة من بعض أعضاء الكونغرس الأميركي.

مناورات نتنياهو

فيما رأى مصدر مطلع أن أحد أسباب هذا الموقف القطري يعود إلى شعور الدوحة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بـ"مناورات سياسية" على ظهر قطر لأسباب سياسية داخلية.

أما السبب الآخر بحسب المصدر، فيعود للإحباط من سلوك حماس وإسرائيل معاً خلال المفاوضات.

إذ قال المصدر عينه إن الدوحة تشعر أن الجانبين لا يريدان جديا التوصل إلى اتفاق وليسا على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة.

يذكر أن فيديو غولدبيرغ بولين قد يزيد الضغط على نتنياهو للموافقة على المضي قدما في صفقة لتبادل الأسرى.

لاسيما أن عائلة غولدبرغ-بولين أصدرت بياناً أمس دعت فيه كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى بث الفيديو في وقت الذروة، في محاولة لزيادة الضغط وإلقاء الضوء على تلك القضية.

فيما أعرب والداه "عن ارتياحهما لرؤية هيرش على قيد الحياة". إلا أنهما أكدا في الوقت عينه "أنهما قلقان على صحته وكذلك صحة جميع الرهائن الآخرين".

كما ناشدا جميع الأطراف التي تفاوض بما يشمل قطر ومصر والولايات المتحدة وحماس وإسرائيل، "التحلي بالشجاعة واغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق".

يأتي هذا فيما لا يزال ما يقارب 130 إسرائيلياً محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما تقدر السلطات الإسرائيلية مقتل نحو 35 منهم، علماً أن هيرش أشار في المقطع المصور الذي بثته حماس أمس إلى مقتل 70.