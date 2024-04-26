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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أرشيفية من فرانس برس)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أرشيفية من فرانس برس)

الناتو: الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا

دبي - العربية.نت
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بعد تقديم تعهدات عسكرية لأوكرانيا، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن "الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا" على روسيا، طالما أن حلفاءها يفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.

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وأضاف في كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى برلين يوم الخميس "في الأشهر الأخيرة، لم يقدم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الدعم الذي تعهدوا به".

كما تابع "لكن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم على الطريق".

وعانت أوكرانيا من انتكاسات في ساحة المعركة ضد القوات الروسية بسبب نقص الذخائر والأسلحة.

مليارات الدولارات

لكن ستولتنبرغ أشار إلى أن الكونغرس الأميركي وافق أخيرا على مشروع قانون لتقديم مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، كما قدمت دول أخرى من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا تعهدات جديدة.

وأكد "مسؤوليتنا الآن هي تحويل هذه الالتزامات إلى شحنات حقيقية للأسلحة والذخائر، والقيام بذلك بسرعة".

كذلك، انتقد ستولتنبرغ الصين التي اتهمها بـ"دعم اقتصاد الحرب الروسي" من خلال تبادل تكنولوجيا متطورة مع موسكو يمكن استخدامها لإنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات.

وأضاف أن "الصين تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الغرب. وفي الوقت نفسه، تواصل بكين تأجيج أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، محذرا من هذا التباين.

ذخائر مدفعية في أوكرانيا (رويترز)
ذخائر مدفعية في أوكرانيا (رويترز)

برلين وبكين

وتتمتع برلين وبكين تقليديا بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث تستثمر الشركات الألمانية مبالغ ضخمة في الصين وتصدّر البضائع بكميات كبيرة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولكن بعد صدمة موارد الطاقة التي تعرض لها الاقتصاد الألماني وخصصوا القطاع الصناعي بسبب الحرب في أوكرانيا، تزايدت الضغوط على الشركات الألمانية للحد من اعتمادها على الصين.

وفي زيارة لبكين الأسبوع الماضي، أكد المستشار أولاف شولتس أن ألمانيا لا تريد "فك الارتباط" مع الصين، لكنها تسعى إلى خفض "تبعية أحادية الجانب".

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