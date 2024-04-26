غوتيريش: على أميركا الوضوح ومنع إسرائيل من اجتياح رفح

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مؤكدا أن الهجوم ستكون له تداعيات إنسانية كارثية.

"على أميركا أن تكون واضحة"

وطالب الولايات المتحدة خلال مقابلة بثتها العربية ضمن برنامج "الشارع الدبلوماسي" بأن تمنع إسرائيل من الهجوم على رفح، وقال "على أميركا أن تكون واضحة وتمنع إسرائيل من الهجوم على رفح".

كما اعتبر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حجر الأساس للمساعدات في غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمبادئ الحياد الخاصة بالأونروا.

ناشد بتقديم المساعدات للأونروا

وناشد كافة الجهات المانحة استئناف المساعدات للأونروا.

وأعرب عن أمله في أن تستمر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

إغلاق بعض الملفات

في السياق، قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول أغلقوا ملف قضيةٍ بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة.



وأضاف أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى.

كما أضاف أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية.

أما عن التوتر بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، فقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تجنب التصعيد في لبنان لتفادي حرب شاملة.

"المناقشات مع الحوثيين تم عرقلتها"

وعن الملف اليمني قال غوتيريش إن المناقشات مع الحوثيين تمت عرقلتها.

يذكر أن الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر كانت اندلعت بعد شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متعهدة "القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وخلف دمارا هائلا وكارثة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.