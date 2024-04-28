بعشرات الصواريخ.. حزب الله يقصف مستوطنات شمال إسرائيل ويصيب جندياً

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جندياً أصيب بجروح طفيفة في قصف نفذه حزب الله اللبناني على منطقة ميرون بشمال إسرائيل الليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الجندي أصيب بشظايا وخرج من المستشفى صباح اليوم الأحد.

وقبل ذلك، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مستوطنة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل ومستوطنات محيطة بها بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم إطلاق 26 صاروخا على الأقل من لبنان سقطت في أراض فضاء.

فيما ذكر الجيش أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق قال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي اجتاز الحدود من لبنان إلى منطقة المنارة بشمال إسرائيل، في حين أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية قصف موقعين عسكريين إسرائيليين بالمنطقة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق العديد من الصواريخ المضادة للدبابات من لبنان باتجاه منطقة المنارة، مشيرا إلى أن قواته ردت بقصف مصادر إطلاق الصواريخ.

مخاوف من التصعيد

وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، في أخطر الأعمال القتالية منذ أن خاضا حربا كبرى في عام 2006.

وأجج القتال المخاوف من حدوث المزيد من التصعيد.

وقُتل 370 لبنانيا على الأقل، من بينهم أكثر من 240 من مقاتلي حزب الله و68 مدنيا، في القتال وفقا لإحصاء رويترز. وقُتل 18 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.‏