بلينكن: على حماس أن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة

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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة حماس بضرورة أن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، الاثنين، في حديثه بجلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن أزمة غزة هي الأسوأ بالمنطقة منذ 1948، ونحن نتعامل معها ونعمل عليها مع الشركاء من جميع أنحاء المنطقة لمحاولة إنهاء الصراع والتأكد من عدم اتساع نطاقه.

#بلينكن: من دون أفق سياسي للفلسطينيين سيكون من الصعب إنهاء دائرة العنف #العربية pic.twitter.com/zSpRgcB0FY — العربية (@AlArabiya) April 29, 2024

وأضاف أن بلاده تدعم بقوة إسرائيل وجهودها في عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، وفي نفس الوقت عازمة على الحيلولة دون المعاناة الإنسانية التي تراها كل يوم في غزة، حيث النساء والأطفال عالقون وسط إطلاق النار من الطرفين، وهناك أزمة بالمساعدات الإنسانية.

وشدد على أن الطريقة الأمثل لإنهاء هذا الصراع هي التوصل إلى هدنة وبعد ذلك يتم إطلاق سراح الرهائن، حيث تم طرح مقترح كان سخيا جدا من جانب إسرائيل وفي هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي يحول بين سكان غزة والهدنة هي حماس وعليها أن تقرر بسرعة وتتوصل للقرار الصحيح.

وتابع أن بلاده قالت بوضوح أنه في غياب خطة للتأكد من أن المدنيين لن يلحق بهم الأّذى لا يمكن دعم عملية عسكرية كبرى في رفح، مشيرا إلى أنه ليس هناك حتى الآن خطة تعطي الولايات المتحدة ثقة بأنه بالإمكان حماية المدنيين بصورة فاعلة.

وقال إن الدول تستمر في التطلع إلى أن الولايات المتحدة تقود العالم وإذا غابت هذه القيادة سيكون هناك طرف آخر يقوم العالم بناحية غير إيجابية أو أن يكون هناك فراغا.