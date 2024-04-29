مسلحون يهاجمون نقطة للشرطة بالقوقاز الروسي ويقتلون عنصرين

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هاجمت مجموعة من المسلحين نقطة تفتيش للشرطة في منطقة شمال القوقاز الروسية، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

أصيب أربعة شرطيين آخرون وقتل جميع المهاجمين الخمسة في تبادل لإطلاق النار في منطقة قراتشاي-شركيسيا في وقت متأخر أمس الأحد، وفقا للفرع الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية.

وقالت لجنة التحقيق، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائية حكومية في البلاد، إن المسلحين أنفسهم داهموا نقطة تفتيش أخرى للشرطة في المنطقة قبل أسبوع، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر.

ولم تذكر اللجنة انتماء المهاجمين أو دوافعهم.

بالرغم من استقرار الشيشان تحت حكم الرئيس رمضان قديروف المدعوم من موسكو بعد حربين انفصاليتين، فإن أعمال عنف مرتبطة بجماعات متطرفة تندلع من حين لآخر في أجزاء أخرى من شمال القوقاز الروسي المضطرب.

وقد شهدت منطقة قراتشاي-شركيسيا على وجه الخصوص سلسلة من الهجمات على الشرطة من قبل المتطرفين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في البلاد، عن اعتقال 14 عضواً في جماعة متطرفة في قراتشاي-شركيسيا.

وجاء ذلك بعد اعتقالات سابقة لأعضاء آخرين مشتبه بهم في الجماعة نفسها في المنطقة.