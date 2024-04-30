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صورة من حساب فوج إطفاء بيروت على منصة "إكس"

كارثة في بيروت.. 8 قتلى باحتراق مطعم جراء تسرّب غاز

دبي - العربية.نت
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في حادثة تطرح تساؤلات حول الرقابة على إجراءات السلامة العامة في لبنان، قتل 8 أشخاص على الأقل الثلاثاء جراء حريق نجم عن تسرّب غاز داخل مطعم صغير في بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام ووزير الداخلية.

ونقلت الوكالة عن فوج إطفاء بيروت أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم"، ما أدى إلى "سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم".

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فيما عمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.

من جهته أورد وزير الداخلية بسام المولوي خلال تفقده المكان الحصيلة ذاتها، موضحاً أن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقاتها، حسب فرانس برس.

"إهمال في إجراءات السلامة"

كما وصف ما حدث بأنه "كارثة" قد تكون نتجت عن "إهمال في إجراءات السلامة العامة".

وخلال تفقده مع نواب آخرين مكان الحادثة، وصف النائب ابراهيم منيمنة ما جرى بحادثة "مفجعة"، قائلاً إنها تدل "على عدم تجهيز المكان بشروط السلامة العامة".

يشار إلى أنه منذ عقود، يعاني لبنان من ترهل في مؤسساته الرسمية ومن غياب تام للرقابة على القطاعات كافة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الحماية والسلامة العامة. وفاقم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019 الوضع سوءاً.

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