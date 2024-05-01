مصممة على اجتياح رفح.. إسرائيل تنشئ "منطقة آمنة" وسط غزة

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مع تأكيد كبار المسؤولين الإسرائيليين مرارًا وتكراراً عزم بلادهم على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من المفاوضات الجارية مع حماس بوساطة مصرية من أجل وقف النار والتوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى، بدأ الجيش الإسرائيلي يعد العدة لإنشاء منطقة آمنة وسط القطاع.

إذ يعتزم الجيش الإسرائيلي إنشاء "منطقة جديدة" في وسط غزة لإيواء الفلسطينيين المقرر إجلاؤهم من رفح، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء.

كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المنطقة الجديدة ستقام على مشارف النصيرات والبريج قرب ممر للجيش الإسرائيلي.

قرب المواصي أيضا

إلى ذلك، سيتم توسيع منطقة إيواء حالية قريبة من المواصي ناحية الشرق باتجاه خان يونس في جنوب القطاع.

أتت تلك المعلومات بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت، تمهيدا لشن هجوم بري على المدينة.

غير أن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أفاد في الوقت عينه أمس أنه لم يُطلب بعد من سكان رفح إخلاء المدينة، حتى الآن.

بينما يتوقع أن تمتد عملية إجلاء السكان نحو أسبوعين إلى 3، وفق تقديرات إسرائيلية سابقة.

وكانت العديد من المنظمات الأممية، والدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحجة الحليف اللصيق لإسرائيل أعربت عن قلقها على سلامة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المكدسين في رفح.

كما أكدت الأمم المتحدة مرارا ألا مكان آمناً في كامل القطاع من أجل إيواء النازحين.

يشار إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا إلى رفح، جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حيث يعيشون في ظروف إنسانية مزرية.