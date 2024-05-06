إسرائيل تعترف: حماس قتلت 3 رقباء بهجوم كرم أبو سالم

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بعد أن أطلقت حماس عشرة صواريخ باتجاه منطقة كرم أبو سالم على طول الحدود بين إسرائيل وغزة بعد ظهر الأحد، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده إثر الهجوم.

3 رقباء

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أكد التعرف على الجنود الثلاثة القتلى وهم الرقيب روبن مارك مردخاي أسولين، 19 عاماً، والرقيب إيدو تيستا، 19 عاما، والرقيب تل شافيت، 21 عاماً.

وأضاف أن مركز سوروكا الطبي أعلن أنه استقبل 10 جرحى في الهجوم، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، وخمسة في حالة خفيفة.

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جاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من الهجوم، حيث أغلقت القوات الإسرائيلية معبر كيرم شالوم الواقع في المنطقة، وأوقفت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر المعبر الذي يعد بمثابة نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات.

وأكد الجيش أن العديد من الأشخاص تلقوا العلاج الطبي على الفور من إصاباتهم الناجمة عن إطلاق الصواريخ، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

إضافة إلى ذلك، تعرض منزل في كيبوتس كيرم شالوم للقصف والتدمير.

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صواريخ قصيرة المدى

يذكر أن حركة حماس كانت أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قائلة إن كتائب القسام استهدفت منطقة كرم أبو سالم بصواريخ "الرجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت أنه تم إطلاق الصواريخ من مسافة بضع مئات من الأمتار فقط من معبر رفح، وهو أحد المناطق القليلة التي لم يدخلها جنود الجيش الإسرائيلي منذ الحرب على غزة.

وردا على الهجمات الصاروخية، كثفت القوات الجوية هجماتها على مراكز قيادة حماس ومواقع أخرى في رفح، وكذلك ضد مواقع الهجمات الصاروخية نفسها، والتي يبدو أنها جاءت من منصات هجوم تحت الأرض.