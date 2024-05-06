قصف كرم أبو سالم عثر مفاوضات غزة.. مصدر مصري يوضح

1 دقيقة للقراءة

مع ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قضوا أمس في الهجوم الصاروخي على معبر كرم أبو سالم، إلى 4 وفق أحدث إحصائية، أوضح مصدر مصري أن هذا الهجوم عقّد المفاوضات الجارية بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر الرفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر محادثات الهتدئة.

احتواء التصعيد

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين حماس والجانب الإسرائيلي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتعليقاً على إعلان الجيش الإسرائيلي البدء في اخلاء مناطق شرق مدينة رفح، وسط أنباء طفت عن إغلاق الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي، أكد المصدر أن المعبر المذكور يعمل بشكل طبيعي.

كما شدد على أن حركة دخول الأفراد والمساعدات مستمرة.

وكان مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز، مدد بدوره زيارته لقطر اليوم الاثنين، بانتظار أن يحط في تل أبيب غدا من أجل دفع جهود منع انهيار المفاوضات التي انطلقت قبل أيام في القاهرة.

يذكر أن وفد حماس كان غادر أمس العاصمة المصرية التي تقوم بدور حثيث في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على غزة التي طوت شهرها السابع، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه يرفض شرط حماس وقف الحرب نهائيا مقابل تبادل الأسرى، وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة الفلسطينية.