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بن غفير - رويترز

مقترح "غير مقبول" لإسرائيل.. بن غفير: احتلوا رفح رداً على ألاعيب حماس

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار يشمل تبادلا للأسرى، قال مصدر حكومي إسرائيلي، إن مقترح وقف النار غير مقبول لتل أبيب، وفق ما نقلته "يديعوت أحرنوت".

تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس العرب والعالم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس

فيما أفادت القناة 12 أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء ويجري دراسته من مجلس الحرب الآن.

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "حماس وافقت على مقترح مختلف عن الذي وافقنا عليه".

الرد على ألاعيب حماس

كما قال مسؤول إسرائيلي آخر إن إعلان الحركة الفلسطينية "خدعة" لتصوير إسرائيل الطرف الرافض لاتفاق الهدنة.

وتابع "حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل"، مشيرا إلى أن المقترح يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لتل أبيب القبول بها.

في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى بدأ احتلال رفح فورا ردا على ألاعيب حماس.

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، "مناورات وألاعيب حماس ليس لها إلا إجابة واحدة: احتلال رفح بشكل فوري! وزيادة الضغط العسكري، وهزيمة حماس الكاملة".

تفاصيل الصفقة

وكان مسؤول بالحركة قد أبلغ "العربية/الحدث"، بأن الحركة وافقت على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار بعد وصول رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيلية مقابل 800-1000 فلسطيني.

أما المرحلة الثانية فتتضمن استكمال ملف الأسرى والثالثة تبادل الجثث.

بينما المرحلة الثالثة من الاتفاق تشمل البدء بإعادة الإعمار وإيواء النازحين.

إلى ذلك، بينت مصادر "العربية/الحدث"، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن إطلاق سراح 20 أسيرا من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة إسرائيلية.

وفد حماس يعود للقاهرة

ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

جاءت موافقة حماس على المقترح المصري بعد ساعات، من بدء الجيش الإسرائيلي فعلياً إجبار عشرات آلاف الفلسطينيين على مغادرة مناطق واسعة شرق رفح وشن غارات كثيفة هناك.

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