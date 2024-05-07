توافق فلسطيني: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة فوراً

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بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، علّقت منظمة التحرير الفلسطينية.

"موقف مسؤول"

فقد أكد حسين الشيخ أمين سر المنظمة في مداخلة مع "العربية/الحدث"، أن حركة حماس أبلغتهم بموافقتها على الاتفاق وزودتهم ببنوده.

وأضاف أن قرار حماس مسؤول وصائب وصحيح، ويجب تنفيذه بأسرع وقت.

كما رأى الشيخ أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل للقبول بالاتفاق ووقف الحرب على غزة، مشدداً على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب الآن.

منظمة التحرير الفلسطينية للعربية: حماس تصرفت بحكمة بالموافقة على مقترح الهدنة

بدورها، اتفقت حركة فتح مه هذا الكلام، وأكدت على أن موافقة حماس على مقترح الهدنة موقف مسؤول ومهم.

وأشار مسؤول الإعلام في المنظمة عبد الفتاح دولا، إلى أن المذبحة المتواصلة في غزة يجب أن تتوقف، في إشارة منه إلى العملية العسكرية الإسرائيلية.

وشدد على أن نية نتنياهو دخول رفح تعني كارثة لا توصف.

وأكد أن حماس قطعت الطريق على خطة نتنياهو بالمماطلة حينما وافقت على الاتفاق.

وقف إطلاق النار

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حركة فتح للعربية: موافقة حماس على مقترح الهدنة موقف مسؤول ومهم

وكان مسؤول بالحركة قد أبلغ العربية بأن الحركة وافقت على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار بعد وصول رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

فيما قال نائب رئيس حماس في غزة إن مقترح وقف إطلاق النار عبارة عن اتفاق من 3 مراحل كل منها 42 يوما.

وأضاف أن الوسطاء المصريين تعهدوا بألا تستأنف الحرب في غزة.