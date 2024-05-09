بالمسيّرات.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة إسرائيلية في بئر السبع

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وسط أجواء متوترة في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الخميس أنها استهدفت قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بالطيران المسير.

وأوضحت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان على تليغرام أن الهجوم الذي شنته اليوم يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت نفس الفصائل أنها قصفت "هدفا حيويا" في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل بطائرات مسيرة.

"وحدة الساحات"

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه "وحدة الساحات" في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيون أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.

فقد شهد الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى للحرب ولا يزال مواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله.

كذلك، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر، ما أدى إلى عرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً.

وشنت الفصائل العراقية أيضاً عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف منذ فبراير ومن ثم تستأنف ثانية قبل نحو أسبوعين.

وأطلقت أيضا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل.