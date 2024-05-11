الحرب ستدخل مرحلة حاسمة قريباً.. قائد أوكراني يحذر

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غداة بدء روسيا هجوم بري على منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وإجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية، رجح قائد أوكراني عسكري رفيع أن تدخل الحرب مرحلة حاسمة.

وقال الجنرال أوليسكندر بافليوك قائد القوات البرية الأوكرانية إنه يتوقع أن تدخل الحرب المستمرة مع روسيا منذ 26 شهرا مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين مع محاولة موسكو استغلال التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

كما أضاف في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست "روسيا تعلم أننا إذا تلقينا ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين، فإن الوضع قد ينقلب ضدها".

دفاعات جوية

وأعرب عن اعتقاده بأن موسكو ستواصل التركيز على تقدمها في منطقتي لوجانسك ودونيتسك في الشرق.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتسلم مجموعة من الطائرات إف-16 المقاتلة.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن قواته بحاجة إلى إمدادات من الأسلحة المهمة "في الوقت المناسب".

وكانت إمدادات الأسلحة الأميركية تعطلت لعدة أشهر بينما عرقلت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب اختلافات حولها داخل الكونغرس، لكن تم إقرار هذا الإجراء أواخر الشهر الماضي (أبريل 2024).

علماً أنه منذ بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، عمدت الدول الغربية إلى إرسال المساعدات العسكرية لكييف من أجل التصدي للقوات الروسية. وأغدقت أميركا المليارات من أجل دعم أوكرانيا عسكرياً بالأسلحة الدفاعية والهجومية على السواء، إلا أنها امتنعت عن إمدادها بالصواريخ البعيدة المدى، قبل أن تعود وتسلمها شحنات من الصواريخ المتوسطة والبعيدة.