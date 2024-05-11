بعد فيديو "الوقت ينفد".. القسام تعلن مقتل أسير أصيب بغارة إسرائيلية

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بعد وقت قصير على نشرها فيديو لأسير على قيد الحياة تحت عنوان "الوقت ينفد"، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عاماً) الذي يحمل الجنسية البريطانية توفي "متأثراً بجراح" أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي "مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".

كما أضافت في بيان السبت أن حالته الصحية "تدهورت ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية" بسبب تدمير إسرائيل "للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة"، وفق ما نقلت رويترز.

صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل

עסקת חילופי שבויים חירות וחיים.. לחץ צבאי מוות וכישלון

Exchange Deal = Freedom and Life, while..Military Pressure = Failure and Death#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית pic.twitter.com/u6dQboWYoV — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) May 11, 2024

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"الوقت ينفد. حكومتكم تكذب"

أتى ذلك بعد نشر كتائب القسام في وقت سابق السبت فيديو لنداف بوبلابيل، بلغت مدته 11 ثانية فقط، مرفقاً بنص باللغتين العربية والعبرية مفاده "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

وظهر الأسير في حالة جيدة إلا أنه تعرض ربما لضربة تركت كدمة زرقاء وحمراء واضحة في محيط عينه اليمنى.

فيما أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة لحماس حينها بأن الحركة ستكشف في فيديو آخر مصير الأسير الإسرائيلي المحتجز لديها.

انتهاء جلسة المحادثات

وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس ومن دون التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلنت حماس الجمعة أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة "أعاد الأمور إلى المربع الأول"، مشيرة إلى أن ذلك دفعها لـ"إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية".

وكانت حماس وافقت الاثنين على مقترح هدنة عرضه الوسطاء. إلا أن إسرائيل أكدت أن هذا الطرح "بعيد جداً" عن مطالبها، مكررة معارضتها وقفاً دائماً لإطلاق النار طالما "لم تُهزم" حماس.