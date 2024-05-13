حزب الله اللبناني يشن هجوما بسرب مسيرات على موقع عسكري شمال إسرائيل

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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين أنها نفذت هجوما بسرب من الطائرات المسيرة على موقع عسكري في شمال إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان إن مقاتليها نفذوا "هجوما جويا ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر"، مشيرة إلى سقوط "ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وذكر البيان أن الهجوم جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".



وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين أن طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان انفجرتا في منطقة بيت هلل بشمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن انفجار الطائرتين أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، مشيرا إلى أنه جرى إخماد الحريق بعد وقت قصير من نشوبه.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

شنّت حركة حماس هجوما على مستوطنات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1170 شخصا، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا، ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.